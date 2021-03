Tee-Gschwendner zieht ins Herz der Pforzheimer Fußgängerzone

Der Teeladen „Tee-Gschwendner“ in Pforzheim zieht um - mitten in die Fußgängerzone. Der Umzug soll gleichzeitig ein Signal für die Unterstützung des Innenstadt-Einzelhandels in der Corona-Pandemie sein.

„Mein Enkele hat gesagt: Oma, dein Teelade isch umgezoge.“ Die ältere Kundin freut sich sichtlich, im gerade im Herzen der Fußgängerzone eröffneten „Tee-Gschwendner“ ihre Waren einkaufen zu können. Und auch für andere ist die Neueröffnung in neuen Räumlichkeiten ein Grund für einen Besuch: Die terminärmere Zeit macht es Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) möglich, selbst und in Begleitung von Oliver Reitz, Direktor Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), zu diesem aus ihrer Sicht erfreulichen Ereignis zu kommen.

Sie wollen dem Franchise-Nehmer Julian Baumbusch und seiner Frau Monika sowie dem aus zwei Festangestellten und drei Aushilfen bestehenden Team alles Gute wünschen. Bei der Gruppe steht auch der Inhaber des Gebäudes Udo Pfattheicher, für den Tee-Gschwendner unter den vielen Bewerbern schnell „Priorität eins“ erhalten habe. Aus seiner Sicht „das schönste“ und „mit Herzblut eingerichtete“ Fachgeschäft. Und ein Gegengewicht zu der Angst vor weiteren Ladenschließungen in der Pforzheimer Innenstadt.

Der Laden liegt auf einer wichtigen Fußgänger-Achse vom Blumenhof her kommend Richtung Waisenhausplatz oder Marktplatz. Kaum war „Benetton“ in der zweiten Jahreshälfte 2019 draußen liebäugelte Julian Baumbusch mit dem Standort, um „aus dem Dreck und dem Lärm“ an seinem vorherigen Standort beim Leopoldplatz zu kommen. „Das ist eher eine Vorbeilauf-Ecke“, sagt er. Das Gegenteil sei der jetzige Standort, in den er „nicht nur fünf Euro“ investiert habe.

Für Boch ist „Abwarten und Tee trinken“ beim Einzelhandel keine Option

Für den OB ist der Termin „schon fast ein symbolischer Akt“; in der Pandemie sei es wichtig, zu zeigen, dass es weitergehe. Er will gern auch an diesem Tag Signale senden, die „Unterstützung für den Handel“ darstellen. Die derzeitigen Lernerfolge aus den Anfangszeiten der Pandemie zusammen mit Hygiene-, Test- und Impfmaßnahmen sollen seinem Willen nach zu einer klaren Öffnungsstrategie führen. Alleingänge seien aber nicht zu machen.

Mehr zum Thema Neue Strategie für die Stadt Die Geschäftsleute wollen Pforzheims Ruf aufpolieren

„Abwarten und Tee trinken“ sei derzeit kein gutes Motto mehr für die Einzelhändler. Zwar gebe es in Pforzheim „noch robuste Strukturen“ und einen guten Mix an Angeboten und Inhabern, aber „es zieht ein rauer Wind durch die Stadt“. Reitz: „Aber früher oder später ist die Grundlage nicht mehr die beste.“ Die Situation sei jedoch kaum abschätzbar. Von Online-Bestellungen jedenfalls, so Julian Baumbusch, habe er nur etwas, wenn man auf der Seite des Stammhauses auch seine Unterseite wähle.