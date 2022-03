Keine Kündigungswelle erwartet

Teil-Impfpflicht in Kraft: Wie ist die Lage in den Pforzheimer Einrichtungen?

Mit diesem Mittwoch tritt die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ in Kraft – auch in Pforzheim. Die Impfquoten in den Einrichtungen sind unterschiedlich. Und noch sieht es nicht nach einer Kündigungswelle aus.