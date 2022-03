Aktionsplan wird umgesetzt

Lärmschutz für Anwohner in Pforzheim: In diesen acht Abschnitten soll Tempo 30 kommen

In Pforzheim geht es künftiger langsamer voran. Bis Ende Juni will die Stadt Pforzheim in acht Abschnitten Geschwindigkeitslimits einführen. In der Wilferdinger Straße gilt schon die neue Regelung.