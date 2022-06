Lärmaktionsplan greift

Tempo 30 soll in Pforzheim für Entschleunigung sorgen

In Pforzheim wird in immer mehr Straßen Tempo 30 vorgeschrieben. In der Zerrennerstraße könnte es künftig sogar noch langsamer voran gehen. Für den Weihnachtsmarkt könnten dort ein Tempolimit von 20 Stundenkilometer vorgeschrieben werden.