Tendenz zu mehr schweren Verläufen: So ist die Corona-Lage in Pforzheim

Viele Fälle werden offiziell nicht mehr erfasst, ein Trend zeichnet sich dennoch ab. Seit einer Woche sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Pforzheim deutlich. Die Tendenz ähnelt damit der bundesweiten. Das für Pforzheim und den Enzkreis zuständige Gesundheitsamt geht davon aus, dass mit Beginn der Ferien die Zahlen ein Stück weit zurückgehen – und zum Ende der Ferien in der Regel wieder hoch. Das betreffe alle Ferien, egal ob im Winter, an Ostern oder wie jetzt die Sommerferien. „Wir in Baden-Württemberg haben mit unserem späten Ferienbeginn den Vorteil, dass wir beobachten können, wie sich die Lage in den anderen Bundesländern entwickelt“, schreibt das Landratsamt, bei dem das Gesundheitsamt angesiedelt ist, auf Anfrage.