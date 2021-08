Kampf um Ladesäulen

Tesla will Supercharger an künftiger Raststätte Kämpfelbach bei Pforzheim bauen

Fahrer von E-Autos halten auch mal beim Gartencenter in der Pforzheimer Nordstadt, solange an der Autobahn nicht genug Ladesäulen stehen. Tesla will sich das zunutze machen und gleichzeitig ändern. Das Unternehmen sucht Flächen in Pforzheim und plant an der noch nicht gebauten Raststätte Kämpfelbach.