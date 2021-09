An diesem Freitagabend

Theater Pforzheim geht mit „Don Giovanni“ in die neue Spielzeit: Was der Regisseurin wichtig ist

Mit Mozarts beliebter Oper „Don Giovanni“ eröffnet die Stadtbühne am Waisenhausplatz die Spielzeit 2021/2022. Premiere am Theater Pforzheim ist am Freitagabend. Worauf Regisseurin Saskia Kuhlmann besonders geachtet hat.