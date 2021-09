Beim Pforzheimer Theater ist die Hoffnung groß, dass es zum Start am 17. September mit Mozarts „Don Giovanni“ wieder ein volles Haus geben darf. Ende kommender Woche läuft allerdings die derzeit geltende Landesverordnung aus.

In die Wiedersehensfreude hat sich an diesem spätsommerlichen Montagmorgen eine besondere Gelöstheit geschlichen. Sie zeigt sich schon an den Umarmungen, die Ensemble-Mitglieder draußen auf dem Waisenhausplatz einander gönnen, bevor die Spielzeit 2021/22 drinnen feierlich eröffnet wird.

Und sie stützt sich auch auf die Aussicht, dass endlich wieder alle Sitzplätze belegt werden dürfen, wenn das Große Haus am 17. September mit Mozarts Oper „Don Giovanni“ startet und tags darauf das Podium mit Goethes Drama „Iphigenie auf Taurus“.

Jedenfalls dann, wenn die ab Mitte September greifende, neue Corona-Verordnung nicht wieder eine Reduzierung des Platzkontingents vorschreibt.