Theater Pforzheim will Ende März wieder starten

Nach viermonatiger Zwangspause soll sich Ende März der Vorhang am Pforzheimer Theater wieder heben - wenn die Inzidenzzahlen eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. Am Waisenhausplatz ist man vorbereitet. Viele Details sind aber noch unklar.

Mit Benjamin Brittens Oper „Ein Sommernachtstraum“ und dem Schauspiel „Shakespeare in Love“ will die Stadtbühne am 27. beziehungsweise am 28. März den Vorhang wieder öffnen. Die Landesverordnung erlaubt Städten und Regionen eine Öffnung ihrer Theater ab 22. März, wenn sie stabile Inzidenzwerte von unter 50 haben.

Seit vergangenem Wochenende ist zwar auch in Pforzheim die magische Zahl 50 überschritten. Stand jetzt dürfen Besucher dennoch kommen – wenn sie einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen. In dem Fall darf der Wert aber nicht über 100 gehen.