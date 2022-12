Der Unfalltod eines siebenjährigen Jungen erschüttert die Anwohner in Pforzheim. Daraufhin entbrennt eine Debatte um die Verkehrssicherheit an mehreren Stellen in der Stadt.

Fast 1.700 Unterschriften sammelt die Pforzheimerin Silvia Morabito in kurzer Zeit mit ihrer Online-Petition. Darin fordert sie Oberbürgermeister Peter Boch (CDU), das Amt für öffentliche Ordnung sowie das Grünflächen- und das Tiefbauamt dazu auf, für sichere Schulwege, Spielmöglichkeiten für Kinder und Fußwege im Tiergarten und auf dem Buckenberg zu sorgen.

Ende November überreicht die Initiatorin im Rathaus die Unterschriftensammlung an OB Boch.

Die Stadt ist zu diesem Zeitpunkt schon dabei, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Kurz nach dem Unfall, bei dem der Siebenjährige am 19. Oktober vor dem Waldspielplatz in der Lion-Feuchtwanger-Allee von einem Transporter überfahren wurde, wird der Spielplatz zunächst mit Bauzäunen und später mit Gittergeländern von der Straße abgetrennt.

Gittergeländer trennen Spielplatz von Straße ab

Bei mehreren Gesprächen weisen Anwohner die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf weitere kritische Stellen hin. Vor allem auf den Übergang zur Buckenbergschule an der Straße des 3. Husarenregiments. Sie werde täglich von rund 150 Kindern überquert.

Die Stadt schlägt vor, die Bahn hier zu verengen und eventuell einen Zebrastreifen anzubringen. Denkbar wäre auch, den Parkplatz zu verlegen. Im Januar beginnen an der Stelle außerdem die Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet „Mehr Tiergarten“. Geplant ist, dass die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage über die Straße des 3. Husarenregiments führt.

Die Gespräche waren sehr effektiv. Silvia Morabito, Initiatorin der Online-Petition

Das Thema soll beim nächsten Treffen der Stadt mit den Anwohnern im neuen Jahr vertieft werden. Die bisherigen Gespräche seien „gut gelaufen und waren sehr effektiv“, lobt Morabito.

Welche Stelle noch gesichert werden müsse, sei der Fußweg zu den Mehrfamilienhäusern entlang der Lion-Feuchtwanger-Allee. Der oft zugeparkte Eichenweg könnte auf Höhe der Einmündung Weidenweg bis zur Kreuzung Birkenweg mit Pollern versehen werden, regt Gemeinderätin Nicole Gaidetzka (Unabhängige Bürger) beim Treffen im Rathaus an.

CDU-Fraktion weist auf gefährliche Stellen in Pforzheim hin

Handlungsbedarf sieht die CDU-Gemeinderatsfraktion auch an anderen Stellen und Plätzen der Stadt. In einem Schreiben an OB Boch nennt sie unter anderem den Spielplatz in der Max-Kassube-Straße in der Südweststadt.

Hier sei die Situation mit einem abschüssigen Weg zur Straße ähnlich wie am Waldspielplatz, wo der siebenjährige Junge überfahren wurde.