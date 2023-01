Tod in der Pforzheimer Zerrenstraße: Staatsanwalt verwirft Revision

Die Pforzheimer Staatsanwaltschaft verzichtet auf Revision zum Urteil des Landgerichts Karlsruhe wegen eines Totschlags vergangenen März in der Zerrennerstraße in Pforzheim. So richtig aufatmen kann der 28-Jährige allerdings noch nicht, der im September von einer Schwurgerichtskammer von der Anklage freigesprochenen wurde.

Dafür sorgen die Nebenkläger. Sie wollen am Bundesgerichtshof überprüfen lassen, ob ihr 19 Jahre alter Angehöriger in der Tatnacht tatsächlich infolge von Notwehr starb.

Damit gibt es eine Fortsetzung zu dem viertägigen „in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht schwierigen Verfahren“, wie der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer, Fernando Sanchez-Hermosilla, damals sagte.

Im Mittelpunkt stand der 28-jährige Angeklagte, der nach Ansicht von Staatsanwalt Mirko Heim wegen eines tödlichen Messerstichs am 22. März gegen 1 Uhr am Waisenhausplatz in Pforzheim für sieben Jahre und sechs Monate hätte ins Gefängnis gehen sollen.

Noch drastischer wollte der Rechtsvertreter der Nebenklage, Oliver Guski, die Tat ahnden. Er plädierte auf Mord und bleibt auch jetzt noch dabei. Dies belegt seine vom Landgericht in Karlsruhe bestätigte Revision.

Gericht: Gegner wurde gewarnt

In den Augen von Sanchez-Hermosilla waren Guskis Argumente ebenso wenig stichhaltig wie die von Heim. Der Richter erkannte an, dass der Angeklagte aggressiv angegangen worden war, dann zunächst weglief bis er vom späteren Opfer eingeholt und in einen Klammergriff genommen wurde.

Außerdem – und das ist ein entscheidender Punkt bei diesem Urteil – warnte der 28-Jährige seinen Gegner als er diesem sein Messer zeigte.

Weiter zentral war, dass Sanchez-Hermosilla den Aussagen eines weiteren Mannes keinen Glauben schenkte, der in der Tatnacht mit dem späteren Opfer bei einem Hoteleingang am Waisenhausplatz herumlungerte und selbst in das Geschehen verstrickt war. Weniger hilfreich aus Sicht des Gerichts war auch die Aussage einer jungen Frau, die in einem der Hotelzimmer auf die beiden unten stehenden Männer gewartet hatte und für die Verhandlung in Karlsruhe aus Leipzig geholt und zwangsvorgeführt worden war.

Videoaufnahme aus einer Bankfiliale als Beweis

„Er hat sich gewehrt und zugestochen“ urteilte der Richter weiter. Er bezog sich dabei auch auf ein „Superbeweismittel“ – eine Video-Aufnahme aus der Bankfiliale am Waisenhausplatz, von wo das Geschehen seinen Ausgang nahm. Der 28-Jährige hatte dort schlicht Geld ziehen wollen, als er dem späteren Opfer und seinem Begleiter begegnete und dann aggressiv angegangen worden war.

Der Film belegte für Sanchez-Hermosilla einen „unmittelbar rechtswidrigen Angriff nach einer aggressiven verbalen Auseinandersetzung“. Es müsse jedem klar sein, dass der 28-Jährige hier seine Gegner nicht kampfunfähig machen konnte wie im Film: „Er hatte kein milderes Mittel in dieser Situation und der Angeklagte wollte sich nicht in den Konflikt hineinbegeben.“

Das Urteil lässt keine Rechtsfehler erkennen Henrik Blaßies, Staatsanwalt

„Das Urteil lässt keine Rechtsfehler erkennen“, erläutert der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Pforzheim, Henrik Blaßies, die kurz vor Weihnachten abgesagte Revision. Dies habe die umfassende Überprüfung der Urteilsgründe ergeben. Sein Kollege Heim habe damit die Aussicht auf einen Erfolg beim Bundesgerichtshof verworfen.

Offensichtlich zu einem anderen Schluss kommt die Nebenklage. Das entspricht nicht nur einer anderen Rechtsauffassung, sondern auch dem Geschehen im Gerichtssaal nach der Urteilsverkündung.

Ein Sturm der Empörung begleitete den Abgang der Schwurgerichtskammer nach dem Freispruch. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz, um die vielen Angehörigen in Schach zu halten, die sich schimpfend am Übergang von den Zuschauerstühlen zum Verhandlungsraum zusammengerottet hatten.

Als die Situation zu eskalieren drohte, waren andere Beobachter und alle Prozessbeteiligten über einen Nebenausgang geleitet worden. Sie hatten Geschrei im Ohr und Schubsereien gegen die gut aufgestellte Polizei gesehen, als sie den Raum verließen. Es wird wohl mindestens ein halbes Jahr dauern, bis der Bundesgerichtshof mit seinem Spruch auch darüber urteilt, ob die Empörung zu Recht hochkochte.