Tödlicher Streit am Pforzheimer Waisenhausplatz: Prozessbeginn

Nach der Bluttat im März am Waisenhausplatz in Pforzheim hat gegen einen 28-Jährigen am Dienstagmorgen vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Karlsruhe der Prozess begonnen.

Die Vorwürfe gegen einen 28-Jährigen wiegen schwer. Wie Staatsanwalt Mirko Heim zum Prozessauftakt am Dienstagmorgen vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Karlsruhe ausführte, soll er am 22. März dieses Jahr einen 19-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen und tödlich verletzt haben. Deshalb muss er sich nun wegen Totschlags verantworten.

Am frühen Morgen des 22. März kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Pforzheim an der Ecke Am Waisenhausplatz und Lammstraße. Nach eingeleiteter Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der Angeklagte drei Tage später der Polizei. Am Folgetag wurde Haftbefehl erlassen..

Hintergründe der Tat in Pforzheim noch unklar

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und sollen im Laufe des Prozesses geklärt werden.

Im Vorfeld der Verhandlung wurde mehrfach gemutmaßt, dass es sich um ein Streit unter Dealern gehandelt habe oder Geld bei der Auseinandersetzung eine Rolle spielte. Auch war zu hören, dass das spätere Opfer einem Obdachlosen helfen wollte, der dann zugestochen habe. Später kolportierte die Gerüchteküche einen Streit im Rotlicht-Milieu. Polizei und Staatsanwaltschaft dementieren die Gerüchte oder wollten keine Angaben machen.

Der junge Mann, der getötet wurde, wäre im Juni 20 Jahre alt geworden. Er war, seinem eigenen Instagram-Account zufolge, wohl erst Ende Oktober aus der Haft entlassen worden.

Ein ausführlicher Bericht über den ersten Verhandlungstag folgt.