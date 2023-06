Geschäft mit dem Geschäft

Toilettenanlagen in Pforzheim sollen Bezahlsystem bekommen

Immer wieder gibt es in Pforzheim Ärger um verschmutzte und beschädigte öffentliche Toiletten. Jetzt diskutiert der Pforzheimer Hauptausschuss, wie man die Sache in den Griff bekommt. Die Lösung: Bezahlen am Leo, Sanierung am Marktplatz – und eine Toilette wird ganz geschlossen.