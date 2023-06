Am Benckiserpark in Pforzheim ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei schließt Fremdweinwirkung aus.

An einer Bushaltestelle am Benckiserpark in Pforzheim ist am frühen Freitagmorgen eine männliche Leiche gefunden worden.

Der Fund sei um 5.27 Uhr morgens gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Bei der toten Person handle es sich um einen Mann. Die Todesursache ist aktuell noch unbekannt. Es gebe aber keinerei Hinwiese auf Fremdeinwirkung, so der Poliziesprecher.

Die Bushaltestelle ist zur Zeit duch einen Sichtschutz abgesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 10 Uhr]