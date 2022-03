Am Dienstag, 22. März, starb kurz nach 1 Uhr nachts ein junger Mann nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann an der Ecke Am Waisenhausplatz und Lammstraße in der Pforzheimer Innenstadt.

Die Sonderkommission „Ampel“ der Polizei sucht nun nach einer männlichen Person, die wie folgt beschrieben wird:

etwa 27 bis 30 Jahre alt

normale Statur

etwa 1,75 Meter groß

dunkelblonde, schulterlange Haare

Der Mann war zur Tatzeit mit einer Jacke, die im Bauchbereich blau und an den Schultern und Ärmeln weiß war, sowie einer dunkelgrauen Jogginghose bekleidet und sprach Deutsch.

Wer die Person gesehen hat oder weitere Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/186-4444 oder per E-Mail unter calw.kd7.kdd@polizei.bwl.de melden.