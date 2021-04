51-Jähriger tot aufgefunden

Freunde trauern um Toten vom Benckiserpark in Pforzheim

Ein Leichenfund am frühen Morgen hat am Donnerstag für Aufregung in Pforzheim gesorgt. Hinter der Polizeimeldung steht das tragische Schicksal eines 51-jährigen Pforzheimers. Seine Freunde trauern um ihn.