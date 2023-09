Nach einer langen Demenzerkrankung ist René Weller am 22. August gestorben. Nun haben Weggefährten und Freunde Abschied von ihm in Pforzheim genommen.

Am Freitagmorgen hat Maria Weller ihren verstorbenen Ehemann René bei einer Trauerfeier in Pforzheim verabschiedet. Nach einer langen Demenzerkrankung war er am 22. August gestorben.

Neben ihr trauerten auch die ehemaligen Boxweltmeister Arthur Abraham, Marco Huck, Markus Bott, Trainer Ulli Wegner, Promoter Wilfried Sauerland und weitere Freunde, Weggefährten und Bekannte des ehemaligen Europameisters. Wie der SWR berichtet, nahmen rund 40 Personen am Abschied der Box-Legende teil.

Europameistergürtel auf Sarg von René Weller in Pforzheim

Laut Informationen der Pforzheimer Zeitungen lagen eine Deutschlandfahne, Boxhandschuhe, der Europameistergürtel und andere Erinnerungsstücke aus seinem spektakulären Boxerleben mit Höhen und Tiefen auf dem Sarg.

Es wurden Lieder von Wellers Lieblingssänger Peter Maffay gespielt. Zudem erklang Wellers Box-Rap von 1984. Nach der Zeremonie schrieben die Gäste eine Widmung auf den Sarg.

Weller galt während seiner Karriere als schillernde Figur und hat durch seine Art den Boxsport in Deutschland etabliert.

Externer Inhalt von Instagram

Wie Maria Weller auf Instagram bekannt gab, war die kleine Feier bereits vor dem Tod von René Weller geplant. Auf Instagram hatte sie die Fans um ein „Wegegeld“ gebeten, um seinen „letzten Chauffeur in den Himmel zu finanzieren“.

Der kurze Clip zeigt Fotos des einstigen Sportlers. Das Video ist mit Text unterlegt und am Ende heißt es: „Geboxt wird ab jetzt hinter dem Himmelstor“.

Wann die Einäscherung stattfindet, wurde nicht bekannt gegeben.