Trickdiebinnen nutzen in Pforzheim gutgläubige Nachbarin aus

Sie wollten nur schnell in die Wohnung der Nachbarin, um eine Notiz zu hinterlassen, so die Begründung der beiden Diebinnen gegenüber einer gutgläubigen Pforzheimerin. Tatsächlich hatte das Gespann etwas ganz anderes im Sinn.

Zwei unbekannte Täterinnen haben am Mittwochmittag Bargeld aus einer Wohnung in der Pforzheimer Nordstadt gestohlen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Frauen die Gutgläubigkeit einer anderen Bewohnerin des Anwesens in der Bismarckstraße aus, als sie gegen 11.50 Uhr behaupteten, schnell in die Wohnung der Nachbarin zu müssen, um ihr eine Notiz zu hinterlassen.

In der Wohnung machten die Täterinnen sich jedoch auf die Suche nach Bargeld und wurden auch fündig. Die Höhe der entwendeten Summe ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine der unbekannten Frauen wird als 55 bis 60 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß beschrieben. Sie hat schulterlanges, blondes Haar und eine auffallend tiefe Stimme und sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die zweite Frau war im selben Alter wie ihre Begleiterin und hatte braune, nackenlange Haare. Auch sie habe nach Angaben der Polizei deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.