Trinkgelage eskaliert: Schlägerei mit Besenstielen in Pforzheimer Lokal

Eine Pfefferspray-Pistole und mehrere Besenstiele waren die Tatwaffen einer Schlägerei in einem Lokal in Pforzheim. Einsatzkräfte musste drei Personen behandeln. Auch viel Alkohol war wohl im Spiel.

Eine größere Schlägerei in einem Lokal in der Dietlinger Straße in Pforzheim führte in der Nacht auf Sonntag zu einem Polizeieinsatz mit neun Streifenwagen. Ersten Ermittlungen zufolge sorgte ein Angriff mit einer Pfefferspray-Pistole dafür, dass eine zunächst friedliche Trinksituation aus den Fugen geriet, bestätigt die Polizei. Das Ergebnis waren drei verletzte Personen.

Auslöser des großen Polizeiangebots waren zeitgleich gegen 0.49 Uhr mehrere Notrufe. Die Einsatzkräfte wurden zu einer mit Fäusten und Besenstielen ausgetragenen Schlägerei gerufen. Daran beteiligten sich nach aktuellem Erkenntnisstand sieben Personen.

Außerdem sei viel Alkohol im Spiel gewesen, so ein Polizeisprecher.

Auch die Polizei setzte Pfefferspray ein

Aufgrund der aggressiven Stimmung in dem Lokal in der Nähe der Kelterstraße, setzten auch die ersten Polizeikräfte Pfefferspray ein, um den Konflikt zu beenden. Im weiteren Verlauf wurde eine Frau vorläufig in Gewahrsam genommen. Weiter bestätigt die Polizei, dass ein 13 Jahre alter Junge in die Auseinandersetzung involviert war. Er wird als Geschädigter geführt.

Die zum Einsatz gerufenen Sanitäter wuschen im Anschluss mehreren Beteiligten die Augen aus. Außerdem wurden Prellungen dokumentiert. Anschließend wurden alle Beteiligten nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen liegen beim Polizeirevier Brötzingen.