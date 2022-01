Trotz Corona: Arbeitsmarkt in Pforzheim erholt sich

Im zweiten Jahr der Pandemie hat sich der Arbeitsmarkt in Pforzheim und im Enzkreis deutlich erholt. Die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim verzeichnete Zuwächse von bis 1,5 Prozent bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sowie bis zu 68 Prozent bei den gemeldeten Stellen.

Trotzdem mahnt Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung, die Krise sei noch längst nicht überstanden, zumal der Strukturwandel auch nach der Pandemie weitergehe. Qualifikation und Weiterbildung sind aus ihrer Sicht der Schlüssel, die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt positiv zu gestalten.

„Angesichts der wirklich großen Herausforderung, die wir im zweiten Jahr der Pandemie hatten, können wir alles in allem eine wirklich gute Bilanz präsentieren“, so Lehmann im Rahmen eines Pressegesprächs am Montag. In Pforzheim beispielsweise hat man einen „deutlichen Aufwärtstrend“ bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erlebt.

Trotz der „tiefsten Rezension seit dem Zweiten Weltkrieg“ liegt man sogar über dem Niveau von 2019, als noch niemand die Pandemie kommen sah: 59.040 Menschen waren zum Stichtag 30. Juni 2021 gemeldet, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auffällig sei dabei, dass bei der Zeitarbeit der größte Zuwachs (+530 Beschäftigte) zu verzeichnen ist, gefolgt von der Verwaltung (+242) und dem Baugewerbe (+180). Dem gegenüber stehen Arbeitslose vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe (-203), der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (-198) sowie dem Gastgewerbe (-178).

Im Enzkreis sieht es schon ein wenig anders aus: Hier liegt man mit 63.444 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiterhin unter dem Niveau von 2019 und hat noch dazu einen leichten Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber 2020 zu verzeichnen. Neu eingestellt wurde insbesondere im Bereich von Konsumgütern (+451), dem Baugewerbe (+207) und der öffentlichen Verwaltung (+71), während vor allem die Industrie gelitten hat: Ein Minus von 933 schlägt bei der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie zu Buche, negativer Spitzenwert.

Strukturwandel zeigt Auswirkungen

Für Lehmann ist das nicht alleine der Pandemie zuzurechnen. „Hier macht sich der Strukturwandel bemerkbar, der sich in kleinen Schritten vollzieht“, gibt sie zu bedenken. Vor allem ungelernte Kräfte tun sich demnach immer schwerer, mit den Erfordernissen der Zeit zurechtzukommen, wenn es etwa um die Digitalisierung geht. Neben der demografischen Entwicklung und der ökologischen Transformation sei dies einer von drei Trends, die aus ihrer Sicht gegenwärtig zusammenspielen.

In Pforzheim und im Enzkreis liegt der Anteil an Unternehmen, bei denen die Technologie die menschliche Arbeitskraft früher oder später ersetzen kann, inzwischen bei fast 50 Prozent, etwa doppelt so hoch also wie vor knapp zehn Jahren. Drei von vier offenen Stellen, so Lehmann, richten sich schon heute nur an Facharbeiter und Spezialisten und „jeder zweite Arbeitslose hat keine abgeschlossene Ausbildung“. Auch deshalb sei es „wichtig, die Menschen frühzeitig mitzunehmen, damit sie auch mithalten können“, so Lehmann.

Bei der Arbeitsagentur setzt man in dem Kontext gezielt auf Qualifikation und Weiterbildung und hat die ursprünglich für Schüler gedachte Berufsberatung bereits auf erwachsene Arbeitnehmer ausgedehnt.