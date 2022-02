1.945 neue Corona-Infizierte

Trotz milderer Verläufe und weniger Patienten: Pforzheimer Mediziner bleiben im Team Vorsicht

Die Fallzahlen in Sachen Coronavirus sind weiterhin hoch: 1.945 Infizierte innerhalb der vergangenen Woche gab es allein in Pforzheim. Das wirkt sich auf die Krankenhäuser aus, wenn auch nicht so stark, wie in den vorherigen Wellen.