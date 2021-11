Trotz schwachem Jahr verkaufen die Pforzheimer Imker weiter eigenen Honig

Das nasse Frühjahr sorgte dieses Jahr in Baden-Württemberg für die schlechteste Honigernte seit fünf Jahren. Auch in Pforzheim sind die Imker davon betroffen. Eigenen Honig können sie trotzdem verkaufen.

Der Honigvorrat wird knapp – zumindest im Verkaufsregal bei manchem Imker. Schuld daran ist unter anderem das kalte und nasse Wetter im Frühjahr. Eine Pressemitteilung des deutschen Imkerbunds im vergangenen Monat titelte dazu: „Kühler Wetterverlauf sorgte für schlechteste Honigernte seit fünf Jahren“.

Pforzheim und die Region machen da keine Ausnahme, wie Jörg Schock, Vorsitzender des Imkervereins Pforzheim, bestätigt. „Durch die Klimaerwärmung hat sich der Blühzeitpunkt der Obstblüten seit den 80er-Jahren um 28 Tage im Jahr nach vorne verlegt.“ Zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr sind die Tage jedoch noch deutlich kürzer. Somit verringere sich die Flugzeit der Bienen auf die Obstblüte. „Wenn dann noch starker Regen und niedrige Temperaturen wie in diesem Jahr auftreten, können die Bienen kaum Honig eintragen.“

Den wenigen Blütenhonig, den die Bienen im Frühjahr eintragen konnten, „verbrauchten diese selbst und für die Aufzucht der eigenen Brut“, so Thomas Küpper, der in der Pforzheimer Nordstadt mehrere Bienenstöcke im Garten stehen hat. Auch Imker Sieghard Blanc, der mit seinem Stand alle zwei Wochen auf dem Wochenmarkt in Pforzheim steht, sagt, dass 2021 ein schwächeres Jahr war. Von einem Honigmangel will er allerdings nicht sprechen.

Das Angebot ist nicht jedes Jahr gleich. Sieghard Blanc, Pforzheimer Imker

„Das Angebot ist nicht jedes Jahr gleich“, sagt Blanc. Bei Honig handle es sich schließlich um ein Naturprodukt, welches von den äußeren Einflüssen wie dem Wetter maßgeblich beeinflusst wird. „Statistisch bleiben die Honigerträge gemäß der Erhebungen des Deutschen Imkerbundes im Fünfjahresmittel stabil“, so Imkervereins-Vorsitzender Schock.

Dem stimmt Küpper zu. „Der Ertrag hat sich unserer Beobachtung nach nicht verringert,“ sagt er über die letzten Jahre. „Er unterliegt allerdings starken Schwankungen.“ 2020 konnte er pro Bienenvolk über 60 Kilogramm Honig ernten, davon knapp 190 Kilo Blütenhonig, in diesem Jahr dagegen keinen einzigen Blütenhonig.

Die Wärme macht den Unterschied

Sieghard Blanc produzierte mit seinen Bienen eine geringe Menge an Honig. Als Grund nennt der Imker allerdings den Standort seiner Stöcke. Während Küppers Bienen dauerhaft in seinem Garten in Pforzheim stehen, geht Blanc mit seinen Tieren über die Saison verteilt auf Wanderschaft. Beginnend im Kraichgau und Knittlingen wandert er bis auf die Schwäbische Alb oder in die Pfalz. Zwei oder drei Grad Celsius wärmere Temperaturen bedeuteten für die Wärmetiere da bereits einen Unterschied, um fliegen zu können.

An seinem Stand in der Pforzheimer Innenstadt verkauft er daher ausschließlich seinen eigenen Honig. Zudem halte er in ertragreichen Jahren, wie im vergangenen Jahr, immer einen gewissen Vorrat zurück.

Ähnliches sagt auch Thomas Küpper in der Nordstadt, der ebenso noch eigenen Honig verkauft. „Die Nachfrage bleibt stabil und hier regional sehr gut. Wenn wir ein Jahr wie 2021 haben, in dem es keine Frühtracht gab, gehen die Vorräte des letzten Jahres eben zu Neige,“ fasst Vereinsvorsitzender Schock die aktuelle Situation zusammen.