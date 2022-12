Blitzer Micha hat am Waisenhausplatz in Pforzheim eine Woche die Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei blitzte es über 3.000 Mal. Der Spitzenreiter war 53 Kilometer pro Stunde zu schnell.

Eine Woche lang hat Micha am Waisenhausplatz in Pforzheim die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. Der Einsatz des teilstationären Blitzers führte laut Mitteilung der Stadt zum Teil zu kontroversen Diskussionen – während die einen die Sicherheit der Weihnachtsmarkt- und Eisbahnbesucher in der Vordergrund stellten, sprächen andere von „Abzocke“.

Das Tempo an der Straße am Waisenhausplatz, die gequert werden muss, um von einer Veranstaltungsfläche zur anderen zu kommen, ist für die Dauer der Veranstaltung auf 20 Kilometer pro Stunde begrenzt worden. In der Woche, die Micha im Einsatz war, hat es nach Angaben der Stadt mehr als 3.000 Mal geblitzt.

„Der Schutz der vielen Besucherinnen und Besucher der Winterwelt auf dem Waisenhausplatz muss gewährleistet sein. Dies ist nur möglich, wenn sich die Fahrzeuge an die reduzierte Geschwindigkeit halten“, stellt der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, Jürgen Beck, heraus. „Die Fallzahlen der ersten Tage haben eindeutig gezeigt, dass es dringend notwendig war, dort Kontrollen durchzuführen“, so Beck weiter.

Spitzenreiter war 53 Kilometer zu schnell unterwegs am Pforzheimer Waisenhausplatz

3.476 Verstöße wurden insgesamt festgestellt, davon 3.043 im Verwarnbereich, also bis zu einer Überschreitung um 15 Kilometer pro Stunde. Immerhin 433 Fahrzeugführer müssen mit Bußgeldern rechnen, davon 127 auch mit Punkten in Flensburg. 14 Fahrzeuge waren so schnell, dass deren Fahrer mit Fahrverboten rechnen müssen.

Der Schnellste war 53 Kilometer pro Stunde zu schnell Am Waisenhausplatz unterwegs. „Unverantwortlich, an einer Stelle, an der viele Personen die Straße queren, so schnell zu fahren“, so Beck.

Die Stadt kündigte an, dass Micha deshalb nochmals vor Weihnachten Am Waisenhausplatz aufgestellt wird und so für Sicherheit, aber auch für weitere Diskussionen, sorgen werde. „Damit können wir umgehen. Es gibt an jeder Messstelle Befürworter und negative Stimmen“, fasst der Ordnungsamtsleiter die Situation zusammen.

Während des Weihnachtsmarkts gilt Tempo 20

In diesem Jahr ist die Eislauffläche erstmals auf dem Waisenhausplatz, umrahmt von gut besuchter Gastronomie. Der Weihnachtsmarkt und der Mittelaltermarkt in Pforzheim finden auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, auf dem Marktplatz und dem Blumenhof, statt. Im Vorfeld wurde viel diskutiert, wie die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden kann, die von einer Veranstaltungsfläche zur nächsten die Straße Am Waisenhausplatz queren müssen.

Der gemeinderätliche Ausschuss für öffentliche Einrichtungen hatte daher während der Dauer der Veranstaltung eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde eindeutig befürwortet.

Diese wurde durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet. Die Straßenverkehrsordnung lässt dies im Umfeld von Geschäften in Verbindung mit vielen querenden Fußgängern temporär zu – auch dann, wenn nicht durch bauliche Maßnahmen, sondern rein durch Beschilderung auf die besondere Situation hingewiesen wird.