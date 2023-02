Unbekannte beschädigen mehrere Autos in Pforzheim

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag in Pforzheim mehrere Fahrzeuge beschädigt. Dabei verursachten sie einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro, teilte die Polizei mit.

In der Carl-Goerdeler-Straße brachen die Unbekannten an einem Wagen beide Außenspiegel ab. Dazu zerkratzten sie in der Kaiser-Friedrich-Straße die Fahrzeugseite eines Autos. Danach beschädigten sie auch in der Scheffelstraße und der Bismarckallee zwei Fahrzeuge, offenbar mit einem spitzen Gegenstand. In der Blücherstraße schlugen sie die Heckscheibe eines Fahrzeugs ein. An einem in der Pfälzerstraße abgestellten Auto zerstachen sie zwei Reifen und in der Schanzstraße beschädigten sie den rechten Außenspiegel eines Autos.

In der Schanzstraße meldeten Zeugen auffällige Jugendliche mit einem Feuerlöscher. Ein konkreter Tatverdacht liegt bislang jedoch nicht vor