Unbekannte brechen gewaltsam in Pforzheimer Gaststätte ein

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Mittwoch Zutritt in ein Pforzheimer Bistro verschafft. Die Täter brachten gewaltsam eine Tür auf.

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in ein Bistro in der Kaiser-Friedrich-Straße in Pforzheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die Täter gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte verschafft.

Anwohner meldeten der Polizei ein lautes Knallgeräusch. Die Polizeibeamten bemerkten bei ihrer Ankunft eine aufgebrochene Tür zu der Gastwirtschaft. Ob die Eindringlinge etwas aus dem Inneren entwendet haben, ist laut Angaben der Polizei noch unklar.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.