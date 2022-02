Unbekannte brechen in Gemeinschaftspraxis in der Pforzheimer Innenstadt ein

Einbrecher sind am Samstag in eine Gemeinschaftspraxis in der Pforzheimer Innenstand gelangt und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei hofft auf Augenzeugen.

Unbekannte sind am Samstag zwischen 13 und 21 Uhr in eine Gemeinschaftspraxis in der westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim eingebrochen.

Wie die Polizei informierte, sind die Täter über die Hintertür in das Gebäude eingedrungen. Von dort aus gelangten sie durch das Treppenhaus in das Obergeschoss in welchem sich die Räumlichkeiten der Praxis befinden.

Einbrecher stehlen Bargeld

Dort schlugen sie das Glaselement der Eingangstür ein um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Im Inneren der Praxisräume durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Sie stahlen eine Kasse, sowie Sparschweine mit Bargeld.

Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.