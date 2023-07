In ein Haus in der Pforzheimer Südweststadt sind Unbekannte am Donnerstagnachmittag eingebrochen. Die Polizei ermittelt nun.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Pforzheimer Südweststadt eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass Täter zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr über ein Fenster in die Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Straße gelangten. Sie stahlen dort ein Smartphone. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Hinweisgeber zum Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich oder dem Diebesgut können sich telefonisch unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 bei der Polizei melden.