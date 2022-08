Unbekannte brechen in Pforzheimer Gaststätte ein

Am frühen Mittwochmorgen sind bislang noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen und haben das Geld aus zwei Spielautomaten geklaut.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim in einer Pressemitteilung informierte, sind die Täter gegen 6 Uhr durch eine Hintertür in die Gaststätte in der Pfälzerstraße eingedrungen. Mit Hilfe von Werkzeug öffneten die Täter zwei Spielautomaten, die in der Gaststätte stehen und nahmen das Bargeld aus den Automaten mit. Wie viel Geld entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.