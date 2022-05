Unbekannte brechen in Pforzheimer Gaststätte ein – Zeugen gesucht

Einbrecher haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld aus einer Gaststätte in Pforzheim gestohlen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach ihnen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher kurz vor 4 Uhr am Donnerstag eine Tür auf, hieß es von der Polizei.

In der Gaststätte beim Waisenhauplatzes brachen die Täter Spielautomaten auf und klauten Bargeld. Die Schadenssumme liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 18 63 21 1 zu melden.