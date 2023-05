Unbekannte brechen in Wohnhaus in der Pforzheimer Nordweststadt ein

Zwei Einbrecher sind am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in Pforzheim eingebrochen. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf.

Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag in ein Haus in der Pforzheimer Nordweststadt eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher zwischen 13.20 und 14 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnanwesen im Kutscherweg.

Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt. Zur Spurensicherung war die Kriminaltechnik vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Die ersten Ermittlungen ergaben folgende Beschreibungen der beiden Täter: Der erste Einbrecher ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat eine Glatze und keinen Bart. Er war mit dunkelblauem Kapuzenpullover, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen bekleidet und trug weiße Handschuhe. Der zweite Unbekannte soll zirka 35 bis 45 Jahre alt sein, kurze, braun-graue Haare und einen Vollbart haben. Er trug bei der Tat eine khakifarbene Kapuzenjacke, blaue Jeans, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und dunkle Handschuhe.

Der Kriminaldauerdienst Pforzheim bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder auffälligen Fahrzeugen machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.