Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Pforzheim auf

Einen Zigarettenautomaten in der Pforzheimer Nordstadt haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen. Die Polizei ermittelt derzeit den Diebstahl und die Täter.

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Pforzheimer Nordstadt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen. Die Polizei vermutet in ihrer Pressemitteilung, dass der oder die Täter den Automaten in der Kleistraße auf Höhe der Hausnummer 5 zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochmittag, 13 Uhr gewaltsam aufbrachen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.