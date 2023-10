Unbekannte rauben zwei Wohnungen in Pforzheim aus

Zwei Wohnungen haben Einbrecher am Samstag in der Pforzheimer Südweststadt durchwühlt. Die Polizei untersucht nun einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch.

In zwei Wohnungen in der Pforzheimer Südweststadt sind am Samstag zwischen 12 Uhr und Mitternacht Einbrecher eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass sie die Räume und Möbel der Wohnungen in der Spichenstraße und der Dieselstraße durchwühlten.

Vor einer Woche gab es einen Einbruch in der selben Straße

In der Dieselstraße hatten Einbrecher bereits in der vergangenen Woche aus einer Wohnung Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang.

Zeugen und Hinweisgeber können sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 melden.