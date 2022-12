Auf einen Mann eingeschlagen und ihn getreten haben noch Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in Pforzheim-Sonnenhof.

Nach derzeitigen Informationen der Polizei beobachtete der Geschädigte gegen 1.30 Uhr drei Personen dabei, wie diese sich in der Kurt-Schumacher-Straße in Pforzheim an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten.

Als der Geschädigte die Personen daraufhin ansprach, versetzten sie ihm Schläge und Tritte. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.