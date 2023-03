Unbekannte stehlen in Pforzheim Schmuck aus geparktem Lieferwagen

Die Polizei ermittelt derzeit, weil Unbekannte am Mittwochmorgen Schmuck aus der Sicherheitsvorrichtung eines Fahrzeugs einer Logistikfirma gestohlen haben.

Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro haben Unbekannte am Mittwochmorgen in Pforzheim aus dem Fahrzeug eines Logistikunternehmens entwendet. Die Polizei teilte mit, dass die Täter zwischen 9.25 und 9.45 Uhr eine Türe des Kleintransporters aufbrachen, während dieser in der Belfortstraße vorübergehend geparkt war. Aus einer gesicherten Vorrichtung im Fahrzeug entwendeten die Diebe daraufhin Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro. Wie sie die Sicherheitsvorrichtung überwinden konnten ist der Polizei derzeit noch nicht klar.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.