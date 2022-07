Unbekannte Täter entwenden Roller in Pforzheim

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen einen Motorroller in Pforzheim gestohlen. Der rote Roller war zuvor im Stadtteil Sonnenberg in der Straße Am Teich abgestellt worden, wie die Polizei mitteilte.

Der Roller ist mit einem deutschen Kennzeichen versehen. Die unbekannten Täter überwanden zwischen Montag um 17 Uhr und Dienstag um 8.15 Uhr den Diebstahlschutz und entwendeten in der Folge das Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro.