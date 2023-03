Unbekannte versuchen drei Zigarettenautomaten in Pforzheim aufzubrechen

Mehrere Täter haben sich am Wochenende an drei Zigarettenautomaten in Pforzheim zu schaffen gemacht. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Mehrere Täter haben am Wochenende versucht, drei Zigarettenautomaten in Pforzheim aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Polizeibeamten bereits einen Tatverdächtigen festnehmen. Ob die Automatenknacker bei ihren Versuchen etwas gestohlen haben, sei unklar.

Die Taten ereigneten sich am Freitag gegen 23.15 Uhr in der Auerhahnstraße, im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in der Höhenstraße sowie am Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr in der Rudolfstraße. Bei dem Vorfall am Sonntag nahmen die Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord nach einem Zeugenhinweis einen 17-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Den Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige.

Laut Polizei waren an den Taten jeweils zwei oder drei Personen beteiligt. Bei dem Fall in der Auerhahnstraße waren alle Beteiligtenschwarz gekleidet. Die Polizei ermittelt nun zu den weiteren Tätern und einem möglichen Zusammenhang der drei Fälle.