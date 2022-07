Gab es am Dienstagmorgen Amokalarm oder Fehlalarm an der Pforzheimer Carlo Schmid Schule? Das klärt die Pforzheimer Polizei derzeit noch ab.

Eine Drohung sei per Sprachnachricht ausgesprochen worden – das ist das einzige, was die Pforzheimer Polizei derzeit mitteilt. Die Drohung habe sich am Dienstagmorgen auf dem Anrufbeantworter des Sekretatiats befunden, konkretisiert Liane Ley auf Nachfrage. Ley ist die Regionalleiterin des Internationalen Bundes, dem Träger der berufsbildenden Schule in der Pforzheimer Bleichstraße.

Bis zum Mittag waren noch Streifen der Polizei vor Ort. Schule und Polizei hielten sich mit Angaben zum Inhalt der Drohung bedeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.

„Es ist noch nicht aufgelöst, was genau dahintersteckt“, sagte Ley im Gespräch mit dieser Redaktion. Vorsorglich wurden die Schüler und Schülerinnen nach hause geschickt, „um die Sicherheit zu gewährleisten. Das steht an erster Stelle“, so Ley. Sie vermutet, dass es sich bei der Sprachnachricht um „eine jugendliche Handlung dreht, die hoffentlich keine schwerwiegenden Konsequenzen hat“.

Schüler wurden vorsorglich nach hause geschickt

Ein Schüler habe an seine Mutter geschrieben: „Amokläufer an der Schule. Er ist in der Schule“, teilte ein Beobachter mit. Die Lage scheine aber entspannt zu sein. Ein Fehlalarm werde daher nicht ausgeschlossen. Die Carlo Schmid Schule im Kollmar & Jourdan Gebäude hat rund 600 Schülerinnen und Schüler.

Eine erste Überprüfung vor Ort ergab keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr, teilt die Polizei mit. Kurz nach 12 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet, die Ermittlungen laufen aber weiter, so die Polizei. Weitere Informationen der Polizei soll es am frühen Nachmittag geben.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.18 Uhr]