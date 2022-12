Unbekannter Exhibitionist belästigt Mädchen in Pforzheim

Ein unbekannter Mann hat am Montag ein Mädchen in der Pforzheimer Innenstadt belästigt. Der Mann sprach dabei das Kind an, holte sein Geschlechtsteil aus der Hose und hielt es in der Hand, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen hielt sich gegen 13.45 Uhr in der östlichen Karl-Friedrich-Straße zunächst auf der Straße und später im Eingang eines dortigen Anwesens auf. Dort sprach sie der unbekannte Mann an. Kurz darauf nahm der Unbekannte sein Glied aus der Hose und hielt dieses in der Hand. Daraufhin rannte da Kind weg. Der Unbekannte ergriff ebenfalls die Flucht.

Der Mann war ungefähr 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und eine Halbglatze mit weißem Haar. Eventuell hatte er einen Schnurrbart oder einen Dreitagebart. Er trug eine Brille, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans.