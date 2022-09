Dieb flüchtete Richtung Ortsmitte

Geld abgehoben und direkt beklaut: Unbekannter raubt Umhängetasche in Pforzheim-Eutingen

Ein Unbekannter hat am Freitag um 8.45 Uhr in Pforzheim-Eutingen einem Mann eine Tasche geraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Geschädigte in der Hauptstraße bei einer Bank Geld abgehoben.