Unbekannter schlägt 19-Jährige in Pforzheim - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in Pforzheim eine 19-Jährige ins Gesicht geschlagen. Sie kam einer 17-jährigen Frau zur Hilfe, die von dem Unbekannter aufdringlich angesprochen wurde.

Wie die Polizei mitteilte, sprach der Unbekannte am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Straße „Am Schloßberg“ in Pforzheim eine 17-jährige Frau aufdringlich an. Die 19-jährige Passantin wollte der jungen Frau helfen und sagte dem Mann, dass er sie in Ruhe lassen solle. Daraufhin schlug er der Passantin ins Gesicht und verletzte sie leicht. Er floh unerkannt zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Nach Angaben der Polizei kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 25 Jahre als, etwa 1,80 Meter groß, hat südländisches Aussehen. Der Mann trug ein weißes T-Shirt, eine rote Adidas-Trainingshose und eine helle Basecap. Er hatte eine Tätowierung am linken Unterarm. Die dunklen Haare trug er als kurzen Zopf. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.