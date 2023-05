Unbekannter schlägt 50-Jähriger in Pforzheim ins Gesicht und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen nachdem ein Unbekannter eine 50-jährige Frau in Pforzheim-Brötzingen geschlagen hat. Dieser flüchtete nach der Tat. Die Frau alarmierte die Polizei.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch eine 50-jährige Frau in Pforzheim-Brötzingen angesprochen und dann ins Gesicht geschlagen. Danach flüchtete er auf seinem Fahrrad, teilte die Polizei mit.

Die Frau schob gegen 9.50 Uhr ihr Rad auf dem Fuß- und Radweg am Enzufer entlang. Dort überholte sie auf dem Übergang auf den Gehweg der Fritz-Ungerer-Straße der unbekannte Radfahrer. Wenige Meter weiter hielt dieser an. Er stellte sein Fahrrad ab, ging auf die Frau und sprach sie auf einer ihr unbekannten Sprache an. Dabei gestikulierte er bevor er ihr unvermittelt mit der Hand ins Gesicht schlug. Im Anschluss ging er zurück zu seinem Fahrrad und fuhr davon.

Unbekannter unterhält sich kurz danach mit einem Autofahrer

Offenbar gab es nach der Tat im Bereich der Straße „Am Mühlkanal“ noch einen Wortwechsel zwischen dem Unbekannten und einem Autofahrer in einem weißen Fahrzeug mit Pforzheimer Kennzeichen. Danach fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Stadt davon.

Der Unbekannte ist ungefähr 30 Jahre alt und 170 cm groß. Er ist dunkelhäutig und hat kurzes Haar welches in der Mitte etwas länger ist. Bekleidet war er mit einem langärmeligen, rot-grau karierten Hemd. Sein Fahrrad war ein älteres Modell mit einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger.