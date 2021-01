Die Polizei hat die Fahndung nach einem Unbekannten aufgenommen. Dieser überfiel am Dienstagmittag eine Fußgängerin in Pforzheim. Dabei stahl er eine Tasche mit Geldbeutel und Bargeld.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag gegen 11.05 Uhr einer Fußgängerin in der Kiehnlestraße, Ecke Museumstraße überfallen. Dabei stahl er ihre Stofftasche. In dieser befand sich ein Geldbeutel mit Bargeld.

Die 50-jährige Frau war zu Fuß unterwegs als sich der Unbekannte näherte und ihre über der Schulter hängende Tasche entriss. Durch massive Krafteinwirkungen rissen die Trageschlaufen der Tasche.

Durch die Kraft fiel die Frau zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Goethstraße.

Der Täter wird als männlich, zwischen 170 und 175 cm groß und auffallend schlank beschrieben. Er trug eine weiße Mütze, eine grüne Jacke, eine Jeanshose und eine weißen oder blauen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 melden.