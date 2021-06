Unbekannter verletzt Verkäuferin in Pforzheim

Ein unbekannter junger Mann hat am Freitagnachmittag eine Verkäuferin in einem Supermarkt in der Pforzheimer Nordstadt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der junge Mann am Freitag, kurz vor 16 Uhr in männlicher Begleitung im Verkaufsraum eines Lebensmittelgeschäftes in der Hohenzollernstraße in Pforzheim. Die beiden Männer entnahmen Süßigkeiten aus den Regalen, warfen sie auf den Boden und traten darauf.

Nachdem sie von der Verkäuferin angesprochen wurden, schlug einer der Beiden, mit einer Getränkedose in der Hand, der Frau ins Gesicht. Der Täter und sein Begleiter flüchteten.

Der Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, ohne Bart, braune, längere Haare und bekleidet mit schwarzer Hose, weißem Pullover sowie schwarzer Weste mit Kapuze. Sein Begleiter soll im gleichen Alter, auch etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat braune Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen ist auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen.