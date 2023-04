Unbekannter versprüht Reizstoff an Schule in Pforzheim

Während der Pause verteilte eine Person Reizstoffe in einer Schule in Pforzheim. Die Polizei ist noch auf der Suche nach dem Täter.

Eine bisher unbekannte Person hat am Mittwochmittag gegen zwölf Uhr während der Pausenzeit Reizstoff im Flur vor dem Sekretariat des zweiten Obergeschosses einer Schule in der Bleichstraße in Pforzheim versprüht. Wie die Polizei mitteilte, öffnete die Lehrerschaft umgehend sämtliche Fenster des Stockwerkes und führt die noch auf der Ebene befindlichen Schüler in den Pausenhof.

Zwei Personen klagten danach über Reizhusten. Die Rettungskräfte behandelten sie vor Ort und mussten sie nicht stationär aufnehmen. Die Feuerwehr nahm Messungen im betroffenen Bereich vor, die keine nennenswerte Belastung ergaben.

Trotzdem setzte die Schulleitung den anstehenden Unterricht für die Klassen des Stockwerkes aus. Die Schule konnte das Abitur, welches in den anderen Bereichen des Gebäudes stattfand, fortsetzen.