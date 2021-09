Unbekannter zerkratzt Autos in Pforzheim

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere geparkte Autos in Pforzheim zerkratzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand mehrere Autos in der Pflügerstraße und in der Oberen Augasse in Pforzheim. Die Polizei sucht Zeugen, die von Montag, 18 Uhr bis Dienstag 5 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro