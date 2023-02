Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge in Pforzheim

Mehrere Autos hat ein Unbekannter am Mittwoch in Pforzheim beschädigt. Er zerkratze sie seitlich mit einem spitzen Gegenstand. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch mehrere geparkte Autos in der Pforzheimer Nordstadt zerkratzt. Dabei zerkratze er die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte.

Die Autos standen in der Güterstraße zwischen der Einmündung zur Luitgardstraße und Ispringer Straße. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Luitgardstraße gesehen am rechten Fahrbahnrand, zu den Gleisen hin, abgestellt. Der Unbekannte beschädigte diese somit seitlich auf der Gehwegseite.

Die Polizei geht von einer Tatzeit zwischen 0 Uhr und 16 Uhr aus. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.