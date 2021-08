Eiskalt erwischt hat es am 23. März 2020 einen Autofahrer auf der Autobahn 8 vor der Ausfahrt Pforzheim Ost, als ihm eine quadratmetergroße Eisplatte vom Dach eines Lastwagens in die Windschutzscheibe donnerte. Der Lkw-Fahrer ist sich keiner strafrechtlichen oder moralischen Schuld bewusst und hat Einspruch gegen einen Strafbefehl über 40 Tagessätze zu je 50 Euro eingelegt.

Das Opfer hat nur noch etwas auf sich zukommen sehen, von welchem der beiden Lastwagen vor ihm die Eisplatte mit einer Dicke von mindestens zwei Zentimetern geflogen war, die ihm die Frontscheibe zerborsten hatte, konnte er am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pforzheim nicht sagen.

„Ich habe es noch auf die Standspur geschafft. Fünf Minuten später war die Polizei da“, erinnerte er sich an den gefährlichen Moment, von dem er mit einem Schreck, Schnittwunden im Gesicht sowie einem blauen Auge noch glimpflich davongekommen ist.

Polizistin beobachtet den Vorfall auf der A8 bei Pforzheim

Noch mehr Glück im Pech: Eine Polizeibeamtin, die auf der Autobahn zufällig privat Richtung Stuttgart unterwegs war, hatte den Unfall auf dem noch dreispurigen Streckenabschnitt beobachtet, ihre Kollegen im Dienst alarmiert und sich auf die Spur des mutmaßlichen Verursachers gesetzt.

Wobei es in ihrer Aussage vor Richterin Stephane Ambs wenig Raum für Mutmaßungen gab. Sie sei sich hundertprozentig sicher, dass der Eispanzer sich von dem Lkw des Angeklagten gelöst habe, der auf der Mittelspur mit ein bis zwei Fahrzeugen dazwischen vor ihr gefahren sei. Dabei habe sich das Geschoss erst senkrecht gestellt und sei dann nach links gedriftet.

Der Berufskraftfahrer, der es im Jahr auf rund 100.000 Kilometer bringt, meldete erhebliche Zweifel an einer auch nur fahrlässigen Täterschaft an und brachte den Zufall ins Spiel. Er habe mit Tempo 90 einen Lkw mit ausländischem Kennzeichen überholt. Dieser habe zuvor schon Placken verloren. Gerade als sie nebeneinander gefahren seien, müsse sich das fragliche Stück wohl von seinem Nachbarn gelöst und dann in den Pkw gesegelt sein, so seine Mutmaßung, der Staatsanwalt Lothar Drautz eine gehörige Portion Skepsis entgegenbrachte.

Lkw-Fahrer will Dachplane kontrolliert haben

Daran änderte auch die Wetterschau wenig, nach der sich auf dem Dach seines Fahrzeugs, das er drei Tage vor der Unglücksfahrt in Hessen abgestellt hatte, gar kein Eis hätte bilden können. In dieser Zeit habe es in Hessen nämlich überhaupt nicht geregnet. Trotzdem will der 59-Jährige vor Abfahrt auf Nummer Sicher gegangen sein. Neben Bereifung und Beleuchtung habe er auch die Dachplane auf Rückstände kontrolliert.

Mit seinem Unschuldsbewusstsein hat der Angeklagte aus seiner Sicht auch moralisch seine Schuldigkeit getan. „Ich habe gesehen, dass jemand mit zerborstener Scheibe auf die Standspur gefahren ist. Aber ich war mir keiner Schuld bewusst“, erläuterte er Richterin Ambs, warum er weder gehalten, geholfen noch den Notruf gewählt habe.

Möglicherweise haben ihn dunkle Vorahnungen zur Weiterfahrt getrieben. „Ich habe noch gedacht: Hoffentlich zeigt der Pkw-Fahrer mich nicht an, weil ich das einzige deutsche Kennzeichen habe. Diejenigen mit Ostblock-Kennzeichen werden seltener angezeigt.“

Nachdem für einen Sachverständigen unverzichtbare Zeugen der Verkehrspolizei am Mittwoch nicht erschienen, musste der Prozess unterbrochen werden. Ein Fortsetzungs-Termin muss noch abgestimmt werden.