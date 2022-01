Unfall in Pforzheim: 45-Jähriger übersieht entgegenkommendes Auto

Zu einem Verkehrsunfall in Pforzheim ist es am Mittwochabend gekommen, als ein 45-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah. Eine Person wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 45-jährige Autofahrer am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Pforzheim auf der Jahnstraße in Richtung Calwer Straße. Als er an der Kreuzung zur Weiherstraße nach links abbog, übersah er einen im entgegenkommenden 21-Jährigen Autofahrer.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 21-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.