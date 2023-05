Rotlicht missachtet: Zwei leicht verletzte Personen bei Unfal in Pforzheim

Am Dienstagabend hat sich im Kreuzungsbereich der Berliner-/Luisenstraße ein Verkehrsunfall in Pforzheim ereignet.

Eine 65 Jahre alte Frau befuhr gegen 22 Uhr die Berliner Straße in nördliche Richtung, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Am Kreuzungsbereich mit der Luisenstraße verwechselte die Fahrerin die Grünlicht zeigende Rechtsabbieger-Ampel mit der Rotlicht zeigenden Geradeaus-Ampel. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision mit einem weiteren Fahrzeug.

Der 49 Jahre alte Fahrer befuhr die Luisenstraße in westliche Richtung und wollte die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus überqueren. Beide Personen wurden leicht verletzt und mussten vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt, heißt es weiter in der Meldung.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt circa 40.000 Euro. Neben einem Rettungswagen waren drei Polizeifahrzeuge im Einsatz. Die Polizeikräfte nahmen den Unfall auf und regelten den Verkehr. Gegen 23.10 Uhr war die Unfallstelle geräumt.