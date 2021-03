Unfallfahrer empfängt in Pforzheim Polizeistreife an der Unfallstelle mit Bierflasche in der Hand

Am frühen Samstagmorgen eilten Polizisten zu einer Unfallstelle in Pforzheim. Dort fanden sie sowohl das beschädigte Fahrzeuge, als auch den mutmaßlichen Unfallverursacher vor - betrunken und mit einer Bierflasche in der Hand.

Nach einem Verkehrsunfall in Pforzheim am frühen Samstagmorgen hat der mutmaßliche Verursacher die Polizisten mit einer Bierflasche in der Hand an der Unfallstelle empfangen. Wie die Polizei mitteilt, steht der 21-Jährige im Verdacht, gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto in der Pforzheimer Kelterstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schranke geprallt zu sein.

Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie neben dem beschädigten Fahrzeug auch den 21-Jährigen vor. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.